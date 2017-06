Lopend Vuur: Ron Jans is welkom

Ron Jans keert terug bij FC Groningen. Niet als trainer, maar als technisch manager.

Hij was jarenlang trainer van FC Groningen, van 2002 tot 2010. De club stelde hem verrassend aan toen hij assistent was bij FC Emmen. Onder zijn leiding maakte FC Groningen de overstap naar de Euroborg en haalde de club meermaals Europese voorrondes.Meest recent was Jans trainer van Zwolle. Nu volgt hij Peter Jeltema op als technisch manager.