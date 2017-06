Eigenaar gestolen boot en trailer is gevonden

De eigenaar van de gestolen boot en trailer heeft zich gemeld bij de politie. Maandagnacht hield de politie twee mannen in Kornhorn aan voor diefstal.

Het bootje is vermoedelijk van een man uit Nij Beets, bij Drachten. Hij doet in de loop van de dag aangifte. De verdachten zijn een man uit Drachten en Ureterp. Ze zitten nog vast.De boot werd maandagnacht in beslag genomen, omdat de politie dacht dat hij gestolen was. Aanvankelijk was niet bekend wie de eigenaar was.