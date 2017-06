Hond Dasch is Nederlands kampioen asielzitten

Even voorstellen: dit is Dasch, een gecastreerde Staffordshire Terriër. Hij is geboren in 2007 en in 2011 is hij als zwerver bij ons binnengebracht. Zo wordt Dasch voorgesteld op de website van dierenasiel Zuidwolde.

Met zijn zes jaar in het asiel is Dasch een betreurenswaardige kampioen. Van alle honden die in een asiel van de Dierenbescherming zitten, is hij degene die het langst geen eigen baasje heeft gehad.'Wij vermoeden dat het komt doordat hij van het ras Staffordshire Terriër is. Die hebben een slechte naam. Maar het kan ook komen doordat hij zwart is. Honden en katten met die kleur zitten vaak langer in het asiel', zegt Dorien Evers van het asiel in Zuidwolde.Zijn leeftijd is waarschijnlijk ook een reden, hoewel een oudere hond veel voordelen biedt. Evers: 'Hij heeft minder energie en hij is zindelijk. Je hoeft hem niet alles meer te leren en je kunt nog flink wat jaren een fijn maatje aan hem hebben.'Volgens de beschrijving op de website van het asiel is Dasch een 'allemansvriend' en kan hij met iedereen overweg. 'Hij houdt van aandacht, lange wandelingen, rennen naast de fiets, balspelletjes, stoeien en veel knuffelen.' Maar met andere dieren kan Dasch absoluut niet overweg. Hij heeft ook grote problemen met opgesloten zitten, bijvoorbeeld in een bench.'Kampioen' Dasch is driftig op zoek naar iemand die hem van zijn troon stoot. Evers kan er nog maar één ding over zeggen: 'Kom hem halen.'