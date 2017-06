Ron Jans keert terug bij FC Groningen als technisch manager

FC Groningen presenteert dinsdag Ron Jans als technisch manager. Hij volgt Peter Jeltema op, die per 1 september stopt.

Jans tekent een contract voor één jaar. Jans wil het niet bevestigen: 'Ik zit bij de kapper. Ik kan nog niks zeggen', laat hij aan RTV Noord weten.FC Groningen kondigde dinsdagochtend een persconferentie aan op Twitter. Op een foto staat een contract dat klaarligt. 'Voor wie is dit contract', vraagt Hans Nijland. De persconferentie begint om 16.30 uur en is live te volgen via RTV Noord.Jans is de langstzittende trainer in de geschiedenis van FC Groningen. Hij kwam in 2002 bij de FC. In 2010 nam hij afscheid. Daarna trainde hij sc Heerenveen, Standard Luik en PEC Zwolle nog.Komend jaar wilde hij als trainer eenhouden. Hij ging bij de KNVB aan de slag als docent van de trainersopleiding. Maar amper een maand later vertrok hij al weer, omdat KNVB-collega Leon Vlemmings naar Go Ahead Eagles vertrok. Jans had geen zin om de opleiding alleen op te zetten.