Zonnepark Vierverlaten zorgt voor 'groene, democratische stroom'

'Groene, democratische stroom. Vers uit eigen regio.' Zonnepark Vierverlaten bij Hoogkerk wordt dinsdagavond geopend. Mensen die zelf geen plaats hebben voor zonnepanelen, kunnen op het park toch eentje kopen.

Groene, democratische stroom dus, volgens directeur Steven Volkers van Grunneger Power, het bedrijf achter het zonnepark. 'Democratisch, omdat wij gaan over de prijs en over wat er met de winst gebeurt. Het komt niet terecht bij anonieme aandeelhouders of op andere plekken waar je het niet wilt.'Wie investeert in het park, deelt mee in de opbrengst. 'Duurzaam sparen voor de lange termijn', zoals Volkers het noemt.Op het park staan 7777 zonnepanelen. 'Zoveel pasten er, maar het is ook een mooi getal', zegt Anne Huizinga van Grunneger Power.De opening wordt opgeluisterd met een kudde schapen, die zich tegoed mogen doen aan het gras tussen de panelen. Zo voorkomen ze dat de panelen overwoekerd worden en de stroomopbrengst minder wordt. De schapen zijn van een herder uit de buurt en zullen ook in de toekomst als levende grasmaaiers actief blijven op het zonnepark.