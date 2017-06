Handenvol werk door de droogte: 'Voor het gewas is dit noodweer'

'Het is slopend. Dit houd je niet vol, als het de hele zomer zo aanhoudt.' Akkerbouwer Martin Berg uit Sappemeer werkt zich samen met zijn broer een slag in de rondte, om ervoor te zeggen dat zijn gewassen genoeg water krijgen.

Want het is erg droog, al een tijd. De waterschappen riep boeren maandag op om overdag niet meer te beregenen. Maar Berg moet wel. 'Er is toch echt water nodig, het is ontzettend droog.'Tussen de uien op zijn land - Berg heeft ook aardappelen - staan twee grote sproeiers die de planten bevochtigen. 'We moeten ze elke 24 uur verplaatsen.' De straal komt aan weerszijden 45 meter ver. 'Als er te weinig water is, wordt een plant te heet en kan hij verdampen.'Lekker warm weer, niks mis mee zou je zeggen. 'Een mooie dag om uit de wind op het terras te zitten, maar voor het gewas is dit noodweer', zegt Berg. 'Ik heb liever vandaag dan morgen regen.'