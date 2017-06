Ron Jans terug bij de FC? 'Heel Groningen is blij'

'Uitstekende zet!' 'Dit heb ik nog liever dan een spits!' Veel mensen juichen de terugkeer van Ron Jans bij FC Groningen toe. Andere mensen zijn kritisch over de duur van de aanstelling.

Ron Jans wordt technisch manager bij FC Groningen. Dinsdagmiddag om 16.30 uur tekent hij het contract voor één jaar. Directeur Hans Nijland hintte dinsdagochtend al naar een nieuw contract in een tweet.Beroepsnetwerker en bekend Groninger Henk de Haan kan zijn geluk niet op met de aanstelling:Hij is niet de enige die uitgesproken blij is met het nieuws. Onder ons Facebookbericht uiten veel mensen hun vreugde. 'Geweldig. Gefeliciteerd alle supporters. Hieperdepiep hoera', schrijft Jan Koops. 'Heel Groningen is blij', tikt Annie van Dijk. 'Beste nieuws in jaren', kopt Gert Helmus. Op onze Lopend Vuur-stelling zegt maar liefst 96 procent van de stemmers dat Jans welkom is.Trijnie Meijer reageert ook op de Lopend Vuur-stelling : 'Het is een nuchtere man die net als de meeste Groningers met beide benen op de grond staat. Dus een goede aanwinst voor de FC.'Op Twitter zetten enkele personen kanttekeningen bij de duur van het contract. 'Best vreemd om een jaar lang technich manager te worden. Dat is een baan voor de lange termijn', zegt Jordi Beeksma. Hij is niet de enige die er zo in staat.'Het is sowieso geen functie voor één seizoen als je beleid wilt maken', vult Frank aan. Marcel Koppers vermoedt dat Groningen weinig vertrouwen in Jans heeft gezien de korte contractduur.Patrick Prins vindt het jammer dat Jans een technische functie gaat bekleden. 'Zonde. Deze man kan echt nog wel een paar jaar mee als trainer', zegt hij. Meer mensen vragen zich af of huidig coach Ernest Faber wel zo blij zal zijn met de aanstelling. 'Dat is natuurlijk wel de vraag,' zegt onze sportverslaggever Karel-Jan Buurke: 'Of hij zich niet te veel zal bemoeien met het spel, omdat hij toch coach is geweest afgelopen jaren.'Verlengt Jans na een jaar? Moet hij eerst kijken of de functie wel bij hem past? Jan Mooij durft te dromen: 'Of maakt hij de weg vrij voor Robben?'