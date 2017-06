Enquête: Hoe staat het met de brandveiligheid bij jou in huis?

'Een brand zoals in de Londonse Grenfell-flat kan ook in Nederland gebeuren', zegt Pieter van Vollenhoven. RTV Noord is nieuwsgierig naar de brandveiligheid van woningen in onze provincie.

Daarom houden we een enquête.Bij de brand in de Grenfell-flat zijn zeker 76 mensen om het leven gekomen. Bewoners klaagden al langere tijd over de slechte brandveiligheid in de flat, en in andere gebouwen van dezelfde eigenaar. Daar werd niet op ingegrepen.Hoe is het gesteld met de brandveiligheid in jouw woning? Zijn er gekeurde brandblussers? En weet je hoe je met een vlam in de pan moet omgaan?De enquête kan je hier aanklikken vinden of hieronder invullen: