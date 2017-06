Is Ameland 'een prachtig eiland boven Groningen'?

Een tekst in een promotiefilmpje wekt de verbazing van de Friezen. Het gaat om een video van EuroParcs vakantieparken. Daarin wordt gezegd dat Ameland voor een groot deel boven Groningen ligt.

'Ameland is met zijn ligging tussen Terschelling en Schiermonnikoog grotendeels gelegen boven de provincie Groningen, maar het hoort bij Friesland', vertelt een vrouwelijke stem in de video.Wat Omrop Fryslân verder ook opvalt is dat de tekst op bepaalde plaatsen niet overeenkomt met de beelden. Als er gesproken wordt over 'uitzicht op de Waddenzee' is de Noordzee te zien.Ook Janet de Jong van Persbureau Ameland is in een column op haar site niet te spreken over het filmpje. 'Hier is een tekstschrijver aan het werk gegaan die nog nooit een voet op het eiland heeft gezet', schrijft ze. Volgens haar slaat EuroParcs de plank volledig mis met dit filmpje.