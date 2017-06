Definitief: Haren mag van provincie niet investeren in nieuwe brandweerkazerne

Haren mag geen extra geld investeren in de komst van een nieuwe brandweerkazerne aan de Westerse Drift in het dorp. Dat heeft de provincie Groningen besloten. Ze vinden dat Haren niet genoeg overleg heeft gehad met betrokken partijen. Daardoor zouden de financiële risico's te groot zijn.

De provincie kan dit besluit nemen omdat Haren onder verscherpt financieel toezicht staat, in verband met de op handen zijnde herindeling met Groningen en Ten Boer.De Veiligheidsregio, eigenaar van de beoogde nieuwe kazerne, wil het nieuwe gebouw loskoppelen van de gemeentewerf, de werkplek van de gemeentelijke buitendienst. Die loskoppeling kost 1,3 miljoen euro en is voor rekening van de gemeente. Het gaat gepaard met onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw van de buitendienst. De provincie gaat niet akkoord met die uitgave.De gemeente Groningen en Ten Boer lieten eerder al weten de investering van 1,3 miljoen euro niet te zien zitten. De uitgave zou een te grote claim leggen op het huishoudboekje van de beoogde nieuwe gemeente Groningen die gevormd moet worden door Groningen, Ten Boer en dus Haren.De gemeente Haren is van mening dat een nieuwe kazerne niet langer op zich kan laten wachten. Het gebouw zou sterk verouderd zijn. Daarnaast vindt Haren dat ook de werkplek van de buitendienst toe is aan een opknapbeurt.De provincie denkt daar anders over. Volgens het provinciebestuur kan zowel de opknapbeurt als de bouw van een nieuwe kazerne nog worden uitgesteld. Met een aantal aanpassingen zouden de gebouwen eerst gered zijn. De provincie heeft dit besluit genomen na overleg met de Veiligheidsregio. De bouwkosten voor de nieuwe kazerne zouden volledig voor rekening van de Veiligheidsregio zijn.Om de nieuwe kazerne aan de Westerse Drift te bouwen heeft de Veiligheidsregio grond gekocht van de gemeente. De Veiligheidsregio respecteert het koopcontract, maar is ook van mening dat een nieuwe kazerne nog wel even op zich kan laten wachten. Aanpassingen in de oude kazerne, zoals het plaatsen van een mobiele douche, kunnen eerst soelaas brengen.