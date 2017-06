SP boos op Mark Rutte omdat hij verstek laat gaan in de Kamer

De SP is ziedend op demissionair premier Mark Rutte. Hij wil dinsdag niet naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer komen.

Wij willen van Rutte zelf weten hoe het zit Sandra Beckerman - Tweede Kamerlid (SP)

De partij wilde een toelichting op de uitlatingen van Rutte, vrijdag tijdens zijn bezoek aan Groningen. De minister-president heeft laten weten minister Henk Kamp van Economische Zaken te willen sturen, maar daar gaat de SP niet mee akkoord. 'Wij willen zelf van de minister-president horen hoe het zit.'SP-leider Emile Roemer wil weten wat de woorden van Rutte waard zijn. Met name omdat de rijksoverheid weinig voelt voor een schadefonds. Volgens de SP is dat in tegenspraak met zijn in Groningen gedane beloftes dat er haast wordt gemaakt met de schade-afwikkeling.Nu de zaak niet aan bod komt in het vragenuurtje, gaat de SP een debat aanvragen. 'Wij willen dat het Groningen-debat zo spoedig mogelijk op de kameragenda komt. We zijn hier zeer boos over. De tijd dringt. Het schadeprotocol moet er 1 juli liggen. Wij willen snel weten hoe het zit met die uitspraken en de berichtgeving over het schadeprotocol', licht het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman toe.