Burgemeester Haren: 'We zijn weer terug bij af'

Volgens burgemeester Pieter van Veen bij Haren is iedereen 'weer terug bij af' nu de provincie geen toestemming geeft voor een investering in de nieuwe brandweerkazerne. 'Het koopcontract tussen de Veiligheidsregio en de gemeente is ook ontbonden, nu de provincie geen goedkeuring geeft.'

Na vijftien jaar discussie wees de Harener politiek in 2015 de Westerse Drift aan als locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. Aan die straat staat ook de huidige kazerne. Nadat de locatie bekend was tekenden de Veiligheidsregio en de gemeente na jaren van discussie een koopcontract. Dat contract kan nu verscheurd worden.Volgens Van Veen was alleen nog goedkeuring nodig voor de investering van 1,3 miljoen euro. Daarna kon de bouw van een nieuwe kazerne beginnen. Haren wilde dat geld gebruiken om het onderkomen van de buitendienst los te koppelen van de huidige kazerne. Naast die loskoppeling zou de werkruimte van de buitendienst ook een opknapbeurt krijgen.De buitendienst en de kazerne zitten nu onder hetzelfde dak. Daar wilde de Veiligheidsregio bij nieuwbouw van af. Daarom heeft het ook een eigen stuk grond aan de Westerse Drift gekocht om te bouwen. Maar die koopoverkomst kan, nu er geen goedkeuring van de provincie is, worden weggegooid.'Voorwaarde was dat er goedkeuring zou komen. Dat hebben we dus niet voor elkaar kunnen krijgen. Van rechtswege is het koopcontract nu ontbonden. We zijn weer terug bij af.'Het onderkomen van de buitendienst was ook toe aan een opknapbeurt. Van de gevraagde 1,3 miljoen euro zou een deel aan opknapwerkzaamheden worden besteed. 'Er zal nu helemaal geen geld richting het gebouw van de buitendienst gaan. Er is 1,3 miljoen euro gevraagd, daar is geen goedkeuring voor gekomen. Er is dus geen bedrag dat we kunnen gebruiken. We gaan ook geen noodgrepen uitvoeren.'De huidige kazerne krijgt wel een impuls. Daar worden in overleg met de Veiligheidsregio douches en kleedruimtes geplaatst.