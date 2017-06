Omwonenden onaangenaam verrast door mountainbikecircuit

Omwonenden verzetten zich tegen de komst van het mountainbikecircuit in het Johan Smitpark en het Waterpark in Zuidhorn.

Veel mensen wisten niet dat er een plan is voor zo'n circuit. 'Wij zijn hier komen wonen voor de rust', vertelt één van hen. 'We hebben een park voor en achter ons huis. We hadden nooit verwacht dat dit zou gebeuren.' De omwonenden zeggen dat ze niet door de gemeente op de hoogte zijn gebracht. 'Wij hoorden het toevallig op een feestje.'De twee parken in Zuidhorn worden gebruikt door kinderen, wandelaars en minder validen. 'Er rijden geregeld rolstoelen en scootmobielen. Als die mountainbikers zo dicht langs de wandelpaden rijden, kunnen kinderen en honden hier niet meer vrij rondlopen en moeten ouderen voortdurend opletten', zeggen de omwonenden.Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan, maar ook daar weten de omwonenden niets van. Met een petitie proberen ze alsnog gehoor te vinden bij de wethouder. Die adviseert de omwonenden hun bezwaren eerst te bespreken met de mountainbikeclub.