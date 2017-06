Leerlingen eerder naar huis door stroomstoring, digitale herexamens verplaatst

(Foto: Google Street View)

Leerlingen van CSG Diamantlaan in de stad Groningen zijn dinsdagmiddag eerder naar huis gestuurd, vanwege een stroomstoring. Een aantal leerlingen dat een herexamen achter de computer deed is per auto naar een andere locatie gebracht, om daar het examen af te maken.

'De herexamens op papier konden gewoon doorgaan', vertelt Peter Oostra van de school. De leerlingen die een digitaal examen deden zijn los van elkaar met de auto vervoerd. 'Niet ideaal, maar wel de beste oplossing op korte termijn.'



Niet met elkaar praten

Omdat met elkaar praten tijdens een examen niet is toegestaan, mochten de leerlingen niet bij elkaar in de auto.



Kapotte stroomkabel

Netbeheerder Enexis verwacht dat de problemen rond 15.15 uur verholpen zijn. De stroom viel uit door een kapotte kabel. De problemen ontstonden rond 14.10 uur.

Door: RTV Noord