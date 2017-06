Ruim 120 auto's bekrast in Groningen in één week

De politie doet onderzoek naar het bekrassen en vernielen van auto's in de stad Groningen. Sinds woensdag 14 juni heeft de politie ruim 120 meldingen en aangiften binnengekregen van autovernielingen.

In bijna alle gevallen gaat het om bekraste lak en vernielde ruiten. De meeste meldingen komen uit het centrum en de noordelijke en zuidelijke wijken van de stad. Wel benadrukt de politie dat de vernielingen in de hele stad plaatsvinden.De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen ook op om foto's en video's van de potentiële daders op te sturen