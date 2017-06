FC Groningen vindt in Granada vervanger voor Everton

FC Groningen oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen het Spaanse Granada CF. De club komt uit op het hoogste niveau, de Primera División.

In het oefenprogramma van de FC ontstond een gat, doordat burgemeester Peter den Oudsten de wedstrijd tegen Everton een week geleden verbood. De burgervader was bang voor een confrontatie tussen Groningse en Engelse fans. Bij Everton zwaaien Ronald en Erwin Koeman de scepter.Met Granada heeft FC Groningen razendsnel een andere oefenpartner gevonden. Voormalig Engels international Tony Adams is trainer van de Spanjaarden. Oud-Feyenoorder John Metgod is zijn assistent.Het duel wordt zaterdag 22 juli gespeeld in het Noordlease Stadion. De aftrap is om 17:00 uur.- Zaterdag 1 juli, 15:00 uur: Eerste training op Sportpark de Koepel in Haren.- Woensdag 5 juli, 19:00 uur: RWE Eemsmond- FC Groningen in Warffum.- Vrijdag 7 juli, 19:00 uur: VV Winsum- FC Groningen in Winsum.- Zondag 9 juli, 15:00 uur: VV Annen- FC Groningen in Annen.- Zaterdag 15 juli: SV Rödinghausen- FC Groningen.- Woensdag 19 juli: VFL Bochum-FC Groningen.- Zaterdag 22 juli, 17:00 uur: FC Groningen- Granada CF in het Noordlease Stadion.- Zaterdag 29 juli: 16:00 uur, FC Groningen- FC Emmen aan de Langeleegte in Veendam.- Vrijdag 4 of zaterdag 5 augustus: oefenwedstrijd, tegenstander nog onbekend.- Zondag 6 augustus: Open Dag.