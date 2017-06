Woning in Oudeschans door brand verwoest

Een woning aan de Ulsderweg in Oudeschans is dinsdagmiddag door brand verwoest. Volgens de brandweer moet het pand 'als verloren worden beschouwd'.

De brand in de vrijstaande woning ontstond rond 14.20 uur. De bewoners zijn op tijd in veiligheid gebracht. Rond 15.10 uur was de brand onder controle.Vanwege de brand en de komst van de hulpdiensten, is de weg afgesloten.De brandweer probeerde met drie voertuigen te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omliggende panden. Met succes.