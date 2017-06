Betaal-per-minuut bar in Stad mag weer open

De Minute Bar in de stad Groningen mag open blijven. Het tentje waarin je niet betaalt voor je drankjes, maar voor de lengte van je aanwezigheid, heeft een horecavergunning gekregen.

Uitbater Sander Huisman van het etablissement aan de Steentilstraat hield vol dat hij geen vergunning nodig had, omdat hij 'tijd verkocht en geen drankjes'. Klanten betalen er niet voor een kop koffie of glas fris, maar wel 5 cent voor elke minuut die ze er verblijven.De gemeente ging niet mee in die redenatie en wilde een horecavergunning zien. Die heeft Huisman nu. Hij heropent de Minute Bar aanstaande vrijdag, inclusief een fototentoonstelling en een nieuwe lik verf op de muur.