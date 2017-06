Herindelingsadvies Westerkwartier met positief advies naar minister

De realisatie van de gemeente Westerkwartier is weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn hebben hun herindelingsadvies overhandigd aan gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) van de provincie Groningen.

Brouns geeft aan positief te zijn over de plannen in het Westerkwartier. 'We sturen het herindelingsadvies met een positief advies naar de minister', stelt hij. 'Het proces in het Westerkwartier verloopt goed. Het betrekken van het Middag-Humsterlandgebied bij het Westerkwartier is in goed overleg gegaan met de gemeente Winsum.'Ook de vier bestuurders uit het Westerkwartier zijn blij. 'We zijn erg positief', zegt burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum. 'Uiteindelijk kunnen we spreken van een soepel proces.'Als het advies door demissionair minister Plasterk en de ministerraad wordt goedgekeurd, is de herindeling van de vier gemeenten vanaf 1 januari 2019 een feit.