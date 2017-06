Op zoek naar een nieuwe medewerker: Hoe pak ik dat aan?

Hoe haal je de juiste man of vrouw in huis? Nu de economie lekker loopt en er meer handjes nodig zijn, is het aantrekken van nieuwe mensen iets dat veel ondernemers behoorlijk bezig houdt.

NoordZaken-expert Jorinde Kelder adviseert.Neem nou Jan, start-up sinds 2014. Ik ken hem als innovatief ondernemer, altijd op zoek naar nieuwe kansen en nu actief met een nieuw verhuurconcept voor hoogwerkers.Hij wil na een periode van hard en vaak eenzaam werken nu wat tijd hebben om echt een stap vooruit te maken. Bijvoorbeeld door de operationele zaken uit handen te geven. Een tijdje geleden sprak ik met hem over zijn plan iemand aan te nemen. Al vrij snel kwamen zijn dilemma's op tafel.Bij de overweging een nieuwe medewerker aan te trekken is het verstandig goed na te denken over zijn profiel. Daarbij is een aantal zaken belangrijk. Dat is allereerst de inhoud van het werk dat iemand gaat doen, dan komt de ervaring die iemand meebrengt en tenslotte telt het persoonsprofiel.Bij de inhoud van het werk zijn de belangrijkste vragen: wat brengt je als ondernemer verder? Is dat het uitbouwen en groter maken van het bedrijf. Of wil je het operationele werk uit handen geven waardoor meer tijd over is voor conceptontwikkeling, marktbewerking, acquisitie etcetera?Ook over het opleidingsniveau van de medewerker die je zoekt moet je nadenken. Een medewerker die voor de werkzaamheden te hoog is opgeleid kan snel uitgekeken zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn als je bijvoorbeeld tijdelijk iemand aan wilt nemen of als je een medewerker aanneemt met weinig ambities.Kijkend naar de gewenste ervaring is het verstandig de volgende vragen te beantwoorden: hoe ziet je huidige bezetting van je bedrijf eruit? Zijn er vooral jonge onervaren medewerkers of juist vooral wat meer senior medewerkers? Wat zijn je groeiambities? Heeft de persoon die je zoekt ervaring met het soort werk dat hij heeft gedaan, kent hij de branche goed of brengt de persoon innovatieve ideeën mee. Streef naar een mix, dat werkt goed.Tot slot het persoonsprofiel. Ook hier speelt de vraag: Wat brengt je als ondernemer verder? Is dat iemand die min of meer dezelfde eigenschappen heeft als jij of je huidige medewerkers? Of is het beter iemand te zoeken die uit 'ander hout gesneden is' en iets kan toevoegen?Voor de persoonsprofielen kijkt de psychologie vaak naar de Big 5. Deze vijf kenmerken zijn: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen en ideeën. Bedenk welke van deze eigenschappen het meest tellen voor de nieuwe medewerker en hoeveel de nieuweling van elk ervan moet meebrengen.- Een goede voorbereiding is het halve werk- Houd voor ogen wat je als ondernemer verder brengt- Maak een scherp profiel van de functie: wat is de inhoud van de werkzaamheden en welke ervaring is gewenst- Zorg voor een goede mix van eigenschappen en ervaring- Maak een persoonsprofiel van de nieuwe medewerker