Noord Vandaag: 'Plezier is niet belangrijk, we gaan vooral hard werken'

Ron Jans is terug van weggeweest. Hij wordt technisch manager bij FC Groningen. Een nieuwe functie voor de oud-speler en -trainer van de FC.

'Het voelt heel vertrouwd en heel goed om hier weer te zijn', vertelt Jans in Noord Vandaag. Hoewel hij een contract tekende voor één jaar, heeft hij wel ambitie. 'Mijn intentie is niet om hier maar één jaar te blijven', zegt hij.Ook Hans Nijland is blij met Jans als technisch manager. 'Toen we hoorden dat Peter Jeltema als technisch directeur vertrekt, was Ron Jans een vrij man. Het was voor ons ook snel duidelijk dat hij onze man moest worden. En we hadden ook veel andere, goede kandidaten', verklapt de algemeen directeur.Dat betekent niet dat Jans het makkelijk gaat krijgen. Nijland: 'Plezier is niet zo belangrijk, we gaan vooral hard werken met elkaar.'- De macht bij de schade-afwikkeling moet volledig in handen van een Onafhankelijke Commissie Schade komen- De politie zoekt de daders die 120 auto's in Stad bekrast hebben- Er verdwijnen te veel banen uit het Noorden- Twee boeren zijn klaar met de NAM en eisen via de rechter onmiddelijk actie- En Ronald gaat aan de wandel met een bijzondere asielhondBekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist