Heemtuin is weer opgeruimd na vernielingen

De glasscherven zijn opgeruimd en alles ziet er weer spik en span uit. De medewerkers van de Heemtuin in Muntendam hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om de vernielingen die onbekenden vorige week hebben aangericht, te herstellen.

Volgens Edwin Wilts van de Heemtuin was de schade behoorlijk. 'Ze hebben geprobeerd speeltoestellen in brand te steken, een stuk natuurgebied is verbrand en bomen en struiken zijn vernield.'Het is nog onduidelijk wie de vernielingen hebben gepleegd. In de zoektocht naar de vandalen krijgt de Heemtuin hulp van tien jongeren die vrijwel dagelijks in het natuurpark te vinden zijn. Zij hebben zelfs aangeboden 's nachts te posten in een tentje, in de hoop dat ze de daders kunnen betrappen. 'Maar dan speel je wellicht voor eigen rechter en dat willen we niet', zegt Wietske Trausel van de Heemtuin.Trausel stoort zich ook aan de huisraad die in de Heemtuin en natuurpark Tussen de Venen wordt gedumpt. De medewerkers lopen twee keer per week een 'vuilroute' door het gebied om die schade te beperken.