Ronald aan de wandel met asielhond Dasch

Hond Dasch is houder van een betreurenswaardig record. De 10 jaar oude Staffordshire Terriër zit al meer dan de helft van zijn leven in het asiel.

Dasch woont sinds 2011 in Zuidwolde . Van alle honden die in een asiel van de Dierenbescherming zitten, is hij degene die het langst geen eigen baasje heeft gehad.Waarom wordt Dasch door aanstaande baasjes genegeerd? Komt het door het imago van een Staffordshire Terriër? Of is er meer aan de hand?Ronald zocht het uit…