'Hans vroeg of ik kwam eten, dus ik dacht: hij wil iets'

De krabbel is gezet: Ron Jans is weer een Groninger. Dinsdag tekende hij een 1-jarig contract als manager technische zaken. 'Ik ben een heel blije Ron Jans.'

'Het begon drie maanden geleden', vertelt Jans over de eerste gesprekken. 'Op maandag zei Hans (Nijland): kunnen jullie, mijn vrouw en ik, hier vrijdag komen eten? Ik dacht: hij wil iets.'Nijland sprak met Jans (58) over een rol bij FC Groningen als adviseur. 'Dat leek te verzanden', zegt Jans. 'Toen Peter Jeltema aangaf te stoppen, heeft Hans zich weer gemeld. Vervolgens waren we er snel uit.'Volgens Nijland was Jans de topkandidaat om Jeltema op te volgen, al waren er meer gegadigden. 'Na de eerste afspraak met Ron was het duidelijk: dit moeten we gaan doen', zegt Nijland. 'Er was meteen groot enthousiasme bij ons beiden.'Jans tekent een contract voor één jaar. Een bewuste keuze, stelt Jans. 'Een goed paard is nog geen goede ruiter. Ik moet het eerst nog maar laten zien. Na een jaar ergens trainer worden, is niet mijn intentie.''Ik wil mezelf uitdagen om in het leven niet altijd hetzelfde te doen. Om jezelf te ontdekken wat je kunt of niet kunt. Ik had mij het kunnen veroorloven om 1 of 2 jaar niets te doen.'De plannen om in een voetballoze periode eenaf te werken met onder andere vrienden en familie gaat nu in de ijskast. 'Die kunnen het allemaal weer vergeten', lacht Jans.Jans heeft inmiddels gesprekken gevoerd met trainer Ernest Faber en Jeltema. Laatstgenoemde vertrekt op 1 september en is tot die tijd eintverantwoordelijke. Jans begint op 1 juli.De nieuwe manager technische zaken was eerder ook spelend actief bij FC Groningen. In de jaren tachtig speelde hij twee seizoenen in het groenwit van de FC.In 2002 keerde hij terug in Groningen als trainer. Hij verving Dwight Lodeweges, die na acht duels de pijp aan Maarten gaf.In de bijna acht seizoenen dat Jans de FC onder zijn hoede had, groeide de club uit van degradatiekandidaat in het Oosterpark naar subtopper in de Euroborg.Tot twee keer toe behaalde de FC onder Jans Europees voetbal. De eerste keer miste de club zelfs op een haar na de vooronde van de Champions League.Jans begint op donderdag al aan zijn missie bij de FC. 'Dan ga ik bij de trainers van de jeugd kijken en ze vertellen wat ze anders moeten doen, haha.'