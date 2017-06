Gerard Renkema lijsttrekker voor D66 Midden-Groningen

(Foto: RTV Noord)

Gerard Renkema is de lijsttrekker van D66 in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De gemeente ontstaat per 1 januari 2018, als de huidige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren fuseren.

Dorpen en wijken

Renkema is op dit moment nog fractievoorzitter van D66 in Slochteren. Hij wil zich onder andere inzetten voor sterke dorpen en wijken in de nieuwe gemeente.



Verkiezingsprogramma

De complete kandidatenlijst van D66 Midden-Groningen wordt vastgesteld tijdens de ledenvergadering op 19 juli aanstaande. Ook wordt het verkiezingsprogramma dan definitief gemaakt.



Verkiezingen

De verkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn op 22 november aanstaande. In verband met de herindeling worden in Midden-Groningen vervroegde verkiezingen gehouden.



Andere gemeenten gaan pas op 21 maart 2018 naar de stembus.



