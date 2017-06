Rijksdienst schrikt van alle commotie rond ruïnes

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is niet blij met de commotie die ontstaan is over de omvorming van monumenten in Groningen tot ruïnes. 'Achteraf gezien is het gebruik van dat woord misschien niet zo handig geweest', geeft programmaleider Paul Schaap van de rijksdienst toe.

RTV Noord bracht vorige week een vertrouwelijk advies van zijn organisatie aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders naar buiten. Daarin staat onder meer dat monumenten in het aardbevingsgebied die niet meer te redden zijn als ruïnes behouden kunnen blijven voor Groningen.Dat heeft het nodige kwaad bloed gezet. Veel organisaties hebben inmiddels hun afkeur daarover uitgesproken. 'Wij zijn daarvan geschrokken', reageert Schaap.Hij ontkent niet dat het omvormen van ruïnes wordt voorgesteld door zijn dienst, maar hij benadrukt dat het om een opmerking 'in de kantlijn' gaat. 'Veel mensen hebben de conclusie getrokken dat enorme aantallen ruïnes verrijzen in Groningen. Dat is een onterecht beeld. Het is hoogstens een uitzondering. Wij streven er juist naar om zoveel mogelijk monumenten in Groningen te behouden.'De rijksdienst benadrukt dat 'slechts in uitzonderlijke gevallen' monumenten niet te redden zijn en dus gesloopt moeten worden. 'En dan zeggen wij: als er niets anders dan sloop opzit, dan is wellicht het omvormen tot een ruïnes een mogelijkheid. Zodat er toch nog een stukje geschiedenis bewaard blijft voor Groningen.'De rijksdienst maakt zich wel zorgen over de staat waarin veel monumenten in het aardbevingsgebied verkeren. 'We zijn blij dat de Nationaal Coördinator Groningen aan een erfgoedprogramma werkt. Dat is zeker nodig, want er moet wel snel iets gebeuren. En uiteraard is ook ons streven om zoveel mogelijk monumenten te redden', licht Schaap toe.