Groningse krijgt eredoctoraat van Massachusetts Maritime Academy

De Groningse Karin Orsel heeft een eredoctoraat ontvangen van de Massachusetts Maritime Academy.

Orsel is directeur van het scheepvaartbedrijf MF Shipping Group in Farmsum.Volgens het comité dat het eredoctoraat toekent, is Orsel een inspiratie en rolmodel is in de maritieme industrie. Vier jaar geleden werd ze benoemd tot vice-voorzitter van de International Chamber of Shipping (ICS), 's werelds belangrijkste koopvaardij-organisatie.De ICS houdt zich bezig met onder meer veiligheid en met wetten en regels voor de scheepvaart.