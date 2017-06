Appingedam rekent zich niet rijk ondanks miljoenenklapper

De jaarrekening van de gemeente Appingedam ziet er indrukwekkend uit. De gemeente heeft vorig jaar 6,3 miljoen euro overgehouden. Toch rekent wethouder Annalies Usmany van financiën zich niet rijk.

'Ruim 5 miljoen euro daarvan is bedoeld voor de bouw van de scholencampus', zegt Usmany. 'Dus daar mogen we voorlopig niet aankomen.'Het is de bedoeling dat in 2021 wordt gestart met de schoolcampus waar alle middelbare scholen in Appingedam en Delfzijl en mbo-instelling Noorderpoort zich gaan vestigen. Tot die tijd krijgt Appingedam jaarlijks een bijdrage van het Rijk.Usmany: 'Dus we kunnen dit soort overschotten blijven verwachten.' In totaal is zo'n 28 miljoen euro nodig voor de bouw van de campus.Uiteindelijk houdt de gemeente zo'n 350.000 euro over. Daarvan gaat 1 ton naar de damwanden die de komende jaren worden gerepareerd. De rest gaat naar de algemene reserves van de gemeente.Ondanks de zwarte cijfers, is de wethouder gematigd positief. 'Het gaat te ver om te zeggen dat hier een tevreden wethouder staat', zegt Usmany. 'Maar veur dit joar, het kon minder.'