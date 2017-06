Ministerie EZ ligt dwars bij onderhandelingen over schadeprotocol (update)

Het is maar de vraag of het nieuwe schadeprotocol voor het aardebevingsgebied op 1 juli in werking kan treden. Dat melden meerdere betrouwbare bronnen, nadat het concept-protocol dinsdag uitlekte via RTV Noord.

Het document is hier te lezen.De neuzen van de maatschappelijke organisaties en bestuurders in Groningen staan wel dezelfde kant op. Grootste struikelblok is de houding van het ministerie van Economische Zaken.Daarbij draait het met name om de vraag of de rijksoverheid bereid is bokje te staan voor Groningen. En dus bereid is garant te staan voor de schade, die dan later bij de NAM gedeclareerd moet worden. Daar voelt het ministerie niets voor. Dat geldt ook voor de vorming van het in Groningen zo gewenste schadefonds.Bij gesprekken met Groningse bestuurders hebben hogere ambtenaren zich niet erg positief uitgelaten over het ontwerp-schadeprotocol, melden meerdere politici. Zo zou het werk van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders betiteld zijn als 'knoeiwerk'.De komende dagen wordt er verder onderhandeld met het ministerie. Groningse bestuurders benadrukken dat alleen Den Haag een besluit over kan nemen over de garantstelling.'Maar het is daar in elk geval duidelijk dat de regio wil dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt. Daar zijn we zeer eensgezind over', laat een van de bestuurders weten.