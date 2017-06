Kinderfietsje aan waterkant zorgt voor commotie

(Foto: 112Groningen/Jordi Haverdings)

Een verlaten kinderfietsje bij het Leekstermeer heeft dinsdagavond voor commotie gezorgd. Een voorbijganger zag het fietsje aan de waterkant staan en vertrouwde het niet.

De hulpdiensten rukten meteen uit naar de Meerweg in Nietap. Volgens een woordvoerder van de brandweer is in een groot gebied gezocht, maar er is niets gevonden. Het fietsje had een lekke band en is mogelijk achtergelaten.

