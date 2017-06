Publiek Vervoer schort aanbestedingsprocedure tijdelijk op

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft de aanbestedingsprocedure voor het WMO- en leerlingenvervoer in de provincies Groningen en Drenthe tijdelijk opgeschort.

Aanleiding hiervoor is het kort geding dat is aangespannen door de ZCN Totaalvervoer, onderdeel van de BIOS-groep. De zitting is op 17 juli.



Publiek Vervoer benadrukt dat het vervoer voor WMO-pashouders en het leerlingenvervoer in Groningen en Drenthe niet in gevaar komt door de vertraging.

Door: RTV Noord