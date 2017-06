Florawijk Musselkanaal op de schop: 'Een historische verandering'

Ze mogen het deels zelf bedenken, de inwoners van de Florawijk in Musselkanaal. Met 80 huizen minder in de wijk komt er ruimte, en die ruimte moet worden ingevuld. Bewoners leveren de ideeën.

'Dit is een historische verandering', zegt Ben Schomaker, voorzitter van Dorpsbelangen, trots. Hij en zijn bestuur hebben een flinke lobby opgestart om de bestuurders op het gemeentehuis in Stadskanaal en het provinciehuis in Stad in beweging te krijgen.Het resultaat mag er zijn: twee miljoen euro provinciale subsidie en vanuit Stadskanaal wordt er 750.000 euro vrijgemaakt voor het dorp. Het doel is helder: de Florawijk levert 80 woningen in, en aan de Badstraat en het deel langs het kanaal komen er 40 woningen terug.En die verandering is welkom in Musselkanaal. 'Dit is helemaal geweldig', zegt bewoner Kris Smit. 'Bewoners trokken weg, het wordt tijd dat er weer leven in de wijk komt. Bewoners moeten weer bij elkaar komen. Daar zijn de plannen ook op ingericht.'Het terrein waar voorheen de LTS stond is nu een kale vlakte. Het doel is om daar groen te laten groeien en wandelpaden aan te leggen. Daarnaast komen er speelvoorzieningen in de buurt van de Geraniumstraat en de Begoniastraat en krijgt de Anjerstraat ook die voorzieningen.'Maar de keuze ligt bij de bewoners. We hebben de ideeën in een eerder stadium opgehaald bij de bewoners. Die mogen nu ook zelf beslissen welke plannen doorgaan.'