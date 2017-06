Omloop van Bedum tijdelijk stilgelegd na valpartij

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

De Omloop van Bedum is dinsdagavond geruime tijd stilgelegd. Coen Rijpma van de NVWG kwam in de beginfase van de koers hard ten val. Hij is wel bij kennis en aanspreekbaar.

Rijpma kwam hard in aanraking met een betonnen paal op een smal gedeelte van het parcours. De traumahelikopter werd opgeroepen, maar Rijpma werd uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Er was op het moment van de val een kopgroep van vier renners met 40 seconden voorsprong. De koers is intussen weer hervat.

Door: RTV Noord