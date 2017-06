Rectificatie: Biljartfabriek Bierling-de Schepper niet failliet

In het tv-programma Noord Vandaag hebben wij dinsdagavond gemeld dat biljartfabriek Bierling-de Schepper failliet is. Dat is niet het geval.





Het bedrijf is twee jaar geleden overgenomen door VMD, het bedrijf van Albert Slotema uit Leek. Het bleek echter lastig de zaak draaiende te houden, waarop Slotema heeft besloten de naam en de activiteiten van de biljartfabriek te verkopen. Van een faillissement is dus absoluut geen sprake.

