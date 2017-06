Brandweer schiet dorstige herten te hulp

(Foto: Dennis Venema) (Foto: Dennis Venema)

Geen brand, ongeval of vreemde lucht, maar dorstige herten. Daarvoor kwam de brandweer in Hoogezand dinsdagmiddag in actie.

De vijver in het hertenkamp van het Gorechtpark was zo goed als drooggevallen. Daardoor hadden de dieren bijna geen drinkwater meer. Omwonenden waarschuwden de brandweer.



Die pompte water vanuit de grote naastgelegen vijver naar de plas in het hertenkamp. Dat kostte enkele uren, maar nu kunnen de herten in het Gorechtpark hun dorst weer lessen.

Door: RTV Noord