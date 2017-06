Jeff Vermeulen is de sterkste in Omloop van Bedum

Jeff Vermeulen heeft dinsdagavond de Omloop van Bedum op zijn naam geschreven. De renner uit Exloo klopte in de eindsprint zijn Groningse medevluchters Johan Knol en Paul de Haan.

Adrie Lindeman, die ook deel uitmaakte van de kopgroep, werd vierde.De Omloop van Bedum werd overschaduwd door twee valpartijen. Bij de eerste val was Coen Rijpma betrokken. De Fries werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is naar verluidt stabiel. De koers lag tijdens de hulpverlening tijdelijk stil.Nick Zuidema uit Delfzijl was het slachtoffer bij het tweede incident. Bij hem viel de schade mee. Henk Panneman, voorzitter van de Omloop van Bedum, heeft na de tweede valpartij overwogen de koers te staken. Uiteindelijk is toch besloten de wedstrijd af te maken.