PvdA vraagt provincie werk te maken van toegankelijk openbaar vervoer

De statenfractie van de PvdA vraagt Gedeputeerde Staten opheldering te geven over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mindervaliden.

De partij wijst op een onderzoek waaruit blijkt dat in Nederland in te veel gevallen het openbaar vervoer niet goed toegankelijk is voor mindervaliden. De PvdA-fractie vindt dat onacceptabel en wil weten hoe het ervoor staat in onze provincie en wat er wordt gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren.Recent heeft het parlement ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Overheden zijn daardoor vanaf 1 januari 2017 verplicht uitvoering te geven aan dit verdrag binnen hun beleid.'Dit betekent onder meer dat de provincie ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking goed gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer', stelt PvdA-Statenlid Brunie Batterman.'Bovendien is de provincie van plan om bij het speciale doelgroepenvervoer meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer. Dat is een goed streven, maar dan moet het wagenpark hier wel op toegerust zijn. Daarom is de vraag hoe het er in Groningen voorstaat extra urgent.'De PvdA accepteert niet dat mensen die in een rolstoel zitten niet met de bus kunnen reizen. Volgens Batterman moet de ambitie zijn dat alle de bussen toegankelijk zijn en dat buschauffeurs hulp bieden aan mensen in een rolstoel die met de bus willen reizen.'Daarvoor moet de provincie in gesprek met de vervoersbedrijven, maar moet ze ook goed kijken naar haar eigen aanbestedingen.'