NWVG-renner Rijpma breekt negen ribben

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Coen Rijpma heeft bij zijn val in de Omloop van Bedum twee klaplongen opgelopen en negen ribben gebroken. De wielerenner van de Noordelijke Wielervereniging ligt op de intensive care van het UMCG. Hij is goed aanspreekbaar.

De val in het begin van de wielerkoers hield de gemoederen de hele avond bezig in Bedum. Zeker toen ook later Nick Zuidema op dezelfde plek onderuit ging. Had de organisatie hier gefaald? Lag het aan de renners zelf? Of kon de aloude kreet 'vallen hoort bij wielrennen' gebruikt worden? De organisatie zat er na tijdens en ook na afloop van de wedstrijd nogal mee in de maag. 'Ik heb na de tweede val in m'n achterhoofd gedacht dat we de wedstrijd beter konden staken. Maar de renners wilden door, toen hebben we gezegd akkoord.' zei Henk Panneman. Met een zucht stapt hij via de trap van de podiumwagen af.



Panneman was in de buurt toen de toen het tweede ongeval plaatsvond. 'Ik sta hier met gemengde gevoelens. Misschien is er een aantal renners dat het parcours niet goed verkend heeft. Na de tweede valpartij ben ik er even bij weggelopen, even naar het Shantykoor geluisterd. Even wat anders in de geest' Hij gaf wel toe dat er op de plek des onheils de veiligheid beter kon. Alleen tegen de eerste betonnen paal stond een in plastic verpakte strobaal. Een paar meter verderop stonden nog een stuk of zeven zelfde obstakels.



De wedstrijd werd gewonnen door Jeff Vermeulen. Hij versloeg in de sprint Johan Knol en Paul de Haan. De laatste kon tijdens de koers z'n tranen niet bedwingen. 'Toen ik Coen daar zag liggen gingen mijn gedachten meteen terug naar mijn overleden broer Bas. De jongens in de kopgroep hebben me echt op moeten peppen. Zo van, geef goed gas, doe het voor je broer. Dat had ik even nodig. Gelukkig kon ik de draad weer oppakken.'



Hij had logischer wijs niet gezien hoe het ongeval met Coen Rijpma ontstond. De kopgroep was op dat moment al weggereden uit het peloton. 'We moeten er met z'n allen voor waken dat er gevaarlijke situaties zijn. Geef bij elkaar aan dat het even lastig is. We doen het niet voor de lol, dit willen we simpelweg niet meemaken.'

Door: RTV Noord Correctie melden