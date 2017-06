Actie op komst: meeste basisscholen dinsdag een uur later open

Bijna alle basisscholen in onze provincie doen mee tijdens de korte staking van komende dinsdag, ook wel 'prikactie' genoemd. Dat zegt regiocoördinator Rinie Boekholt van het actiecomité 'PO in actie'.

De deelnemende basisscholen gaan dinsdag een uur later open om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en lage salarissen van basisschooldocenten.'Wij vinden dat dit als begin een mooi signaal is. Het is tijd dat er voor kinderen en personeel veranderingen plaatsvinden.''Je hebt het gevoel dat de werkdag nooit klaar is. Ik geef zelf les aan een klas van 31 kinderen', zegt Boekholt. 'Dan denk je wel aan het einde van de dag:. Dat schiet er wel eens bij in.'Het draagvlak voor de acties is groot. Dat is te zien in een online petitie die inmiddels al meer dan 260.000 keer ondertekend is. Ook onder ouders van basisschoolleerlingen is alom begrip, zegt Boekholt.Iedere basisschool vult de staking op zijn eigen manier in. Zo is er een school waar de ouderraad een ontbijt verzorgt voor alle leerkrachten. Maar op andere scholen gaan leraren juist met ouders in gesprek, om hun standpunten duidelijk te maken.De deuren zijn komende dinsdagochtend echt tot 9.30 uur dicht. Mocht het voor ouders tot problemen leiden, dan kan in overleg met de directie wel naar een oplossing worden gezocht.Mochten de acties van komende dinsdagochtend geen effect hebben, dan wordt het geluid 'luidruchtiger'. De prikacties krijgen dan een vervolg.