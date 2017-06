Inwoners mogen zegje doen over nieuwe hoogspanningslijn

Zijn er zaken over het hoofd gezien? Is dit verpesting van het landschap? De plannen voor de aanleg van een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten liggen vanaf vrijdag ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen bij het ministerie van Economische Zaken.

Het plan is omstreden omdat de verbinding door natuurgebied Middag-Humsterland gaat. Er komen nieuwe masten. Daar zijn bewoners en gemeenten niet blij mee. Een pleidooi om de verbinding deels ondergronds aan te leggen kreeg geen gehoor bij het rijk. De regio krijgt ter compensatie twintig miljoen euro.Mensen die tegen de komst van de nieuwe hoogspanningssnelweg zijn, kunnen bezwaar maken door een zogeheten zienswijze in te dienen. Diegenen die dit doen, kunnen later de plannen aanvechten bij de Raad van State.De plannen kunnen online ingezien worden via de website van het ministerie voor Economische Zaken . Daarnaast worden er inloopavonden gehouden op:- dinsdag 4 juli van 19.00 tot 21.00 uur in Best Western Hotel Aduard,Friesestraatweg 13 in Aduard;- woensdag 5 juli van 19.00 tot 21.00 uur in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat1-5 in Bedum.Een zienswijze kun je tot 3 augustus 2017 indienen.