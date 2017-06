Vandalen actief in gemeente Winsum: doe aangifte

De gemeente Winsum roept slachtoffers van vernielingen op aangifte te doen. De laatste tijd zijn vandalen bezig geweest in de gemeente.

Op de lokale site winsum.nieuws.nl . staat dat er een bushokje is vernield bij Ranum. Ook is decoratie van de gevel van de bibliotheek getrokken en is een auto bekrast.Bij de gemeente zijn nog geen meldingen binnengekomen over de vernielingen. Ze vraagt daarom mensen vernielingen te melden en aangifte te doen bij de politie.