Ouderen in aardbevingsgebied in de knel door onverkoopbare huizen

Het woongenot onder bewoners van het aardbevingsgebied staat zwaar onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Met name ouderen met een smalle beurs zitten in de problemen. Zij willen wel weg uit het aardbevingsgebied, maar hun huizen zijn nagenoeg onverkoopbaar. Dat blijkt uit een enquête onder 1200 huiseigenaren.Veel van de ondervraagden hebben hun huis te koop staan. Een kwart van hen keert het liefst zo snel mogelijk het aardbevingsgebied de rug toe.Ze zijn de stroperige procedures en alle instanties die zich met de gasproblematiek bezig houden meer dan zat. Maar vertrekken is lastig door de moeilijk verkoopbare huizen. Met name ouderen die weinig geld hebben, blijven hierdoor vast zitten in het gebied.Verder vrezen veel woningeigenaren dat de komende tijd de waarde van hun woningen door alle gasellende alleen maar verder daalt. En dus dat ze nog meer moeten inleveren op de verkoopprijs van hun woningen.