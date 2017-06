Basisscholen in actie: 'Het onderwijs heeft een imagoprobleem'

'Het is heel simpel: we willen een lagere werkdruk en een beter salaris.' Onderwijzers en scholen in Groningen strijden samen voor een beter basisonderwijs. Woensdagmorgen presenteerden ze een manifest om dat te bereiken.

'Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk', begint het. Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen en Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond onderschreven het.'Het onderwijs heeft een imagoprobleem', zegt Bohlken. 'Iedereen weet dat de werkdruk heel erg hoog is. Maar het is ook een fantastisch beroep. Alleen krijg je in het basisonderwijs minder betaald dan in het voortgezet onderwijs. Dat begint te wringen.'Bestuurders en de vakbonden trekken samen met het comité 'PO in actie' (Primair Onderwijs) op. 'We slaan de handen ineen om dit goed op de politieke agenda te krijgen.'Komende dinsdag wordt actiegevoerd in het onderwijs. De lessen in bijna alle basisscholen in onze provincie beginnen dan een uur later.