Schiermonnikoog is vruchtbare grond voor doelpunten

In de gemeente Schiermonnikoog werd in het afgelopen voetbalseizoen het meest gescoord van alle gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de KNVB, die terugblikt op het afgelopen amateurseizoen.

De voetbalbond bekeek per gemeente hoeveel er werd gescoord in het afgelopen seizoen. Schiermonnikoog heeft één voetbalclub (VV De Monnik), met vijf teams. Die teams wisten 3,375 doelpunten per wedstrijd te maken.De gemeenten Steenbergen (3,374 goals per wedstrijd) en Rijswijk (3,235) werden tweede en derde van Nederland.In de provincie Groningen wordt het meest gescoord in Ten Boer (2,832 doelpunten per wedstrijd), Vlagtwedde (2,778) en Bellingwedde (2,752).Voorzitter Jelle de Jong van VV De Monnik zegt geen sluitende verklaring te hebben voor het hoge aantal doelpunten op Schier: 'Onze jeugd scoort veel, maar dat geldt natuurlijk voor het hele jeugdvoetbal. Misschien heeft het te maken met dat wij niet op het hoogste niveau spelen? Ons eerste team speelt namelijk in een reserveklasse.'Wel zijn de omstandigheden op het eiland ideaal, zegt De Jong. 'De meeste voetballers van uitspelende teams waarderen ons veld en de ligging van onze accommodatie bij de watertoren. Veel teams maken er echt een uitje van als ze op Schiermonnikoog spelen. Dat hele sfeertje draagt misschien bij aan het hoge aantal goals.'Volgens de KNVB zit er nauwelijks verschil tussen het aantal doelpunten op echt gras en kunstgras.Op gras scoorde het thuisteam gemiddeld 3,2 keer per wedstrijd tegenover 3,3 keer op kunstgras. Het uitteam scoorde gemiddeld 2,9 keer op gras tegenover 2,8 keer op kunstgras.