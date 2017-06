Locatie Eemsdeltacollege gesloten door waterschade: 'Juichende leerlingen'

(Foto: RTV Noord/Peter Steinfort)

De locatie Pastorielaan van het Eemsdeltacollege in Appingedam is woensdag gesloten vanwege een geknapte waterleiding en een daaropvolgende stroomstoring. 'Het is een drama', zegt directeur Geert Bijleveld.

De waterleiding is dinsdagavond of 's nachts geknapt, is het vermoeden van Bijleveld. 'Dat gebeurde op de bovenverdieping. Daardoor is ook de stroom uitgevallen, want het water liep de meterkasten in.'



'Het is een drama'

Volgens de directeur staat de hele bovenverdieping blank en hebben de plafonds van de lokalen op de begane grond ook flinke waterschade. 'Ook de muziekinstrumenten en apparatuur in de scheikunde- en natuurkundelokalen kunnen we wel weggooien. Het is een drama.'



Wat de schade is, kan Bijleveld nog niet inschatten. 'Dat is nog te vroeg. Er komen straks inspecteurs die de schade proberen op te nemen. Gelukkig zijn we goed verzekerd, maar je weet dat dat allerlei gedoe oplevert.'



'Juichende leerlingen'

De locatie Pastorielaan geeft les aan ruim 900 leerlingen, die daar havo of vwo onderwijs krijgen. Die zijn woensdagochtend op school opgewacht en ingelicht. 'Dat leverde natuurlijk gejuich op, toen ze hoorden dat ze naar huis konden. Vanwege de stroomstoring konden we ze ook niet eerder inlichten.'



Herexamens

Ongeveer 150 van de 900 leerlingen zouden vanwege afgeronde eindexamens sowieso niet op school komen. Volgens Bijleveld hebben negentien leerlingen woensdag een herexamen. 'Maar die zouden in onze gymzaal gemaakt worden en dat kan gewoon doorgaan. De stroom doet het daar wel.'



Herstel schade

De directeur hoopt de schade voldoende hersteld te hebben, zodat de leerlingen donderdag weer naar school kunnen. 'Dat is het doel, maar ik kan dat nog niet met zekerheid zeggen', aldus Bijleveld.

