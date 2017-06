Man gewond bij werkzaamheden aan conservatorium

(Foto: Patrick Wind/112groningen)

Bij de verbouwing van het Prins Claus Conservatorium aan de Veemarktstraat in Groningen is woensdagmorgen een bouwvakker gewond geraakt.

De man zou op de tweede verdieping in een gat zijn gevallen. De brandweer heeft het slachtoffer met een hoogwerker uit het pand gehaald. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is, maar volgens een woordvoerder van het conservatorium is het 'goed afgelopen'.



Verbouwing

Het Prins Claus Conservatorium wordt momenteel verbouwd. De contouren van de oude gevels zijn straks in een modern jasje terug te vinden in de nieuwe gevel. Een ander opvallend element van de nieuwbouw wordt een luchtbrug tussen het conservatorium en het Tromphuis. Verder krijgt het conservatorium op de hoek van het pand een eigen Jazzclub.



Het nieuwe conservatorium zou deze maand worden opgeleverd, maar dit wordt september. Volgens de conservatorium-woordvoerder heeft dat te maken met 'klimatologische aanpassingen'.

Door: RTV Noord Correctie melden