Autokrasser is op heterdaad betrapt

Een heterdaadje dinsdagavond in de Herman Colleniusstraat in Groningen. Daar werd een 40-jarige Stadjer betrapt, toen hij twee auto's bekraste.

Op basis van aangiftes werd een 'hot spot' bepaald, zo zegt woordvoerder Pyter de Roos. Op deze plek waar veel bekrassingen zijn geweest, werd extra gesurveilleerd door agenten, al dan niet in burger. Met succes.De afgelopen week werden in de stad ruim 120 auto's bekrast. Of de 40-jarige Stadjer hier ook voor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. 'Hij zit vast voor vernieling van twee auto's. Alle aangiftes worden nu tegen het licht gehouden in deze zaak.'Diverse slachtoffers klaagden dat ze wél aangifte konden doen, maar vervolgens een brief kregen waarin stond dat er geen individueel onderzoek wordt gedaan. 'Dat kan pas als er een opsporingsindicatie is.'Nu er iemand is opgepakt, kan de politie wel verder met het onderzoek met behulp van de aangiftes. De Roos roept slachtoffers die dit nog niet hebben gedaan, een foto te sturen van de schade. 'Dan kunnen we een totaalbeeld krijgen van de schade.'