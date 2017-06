Nieuwe afspraken moeten eind maken aan overlast luchtballonnen

Afspraken om overlast van luchtballonnen in het Zuidlaardermeergebied te voorkomen. Dat is de uitkomst van overleg tussen het Groninger Landschap, de provincie en de belangenorganisatie voor luchtballonvaarders.

Luchtballon is heet hangijzer in Groningse politiek

Luchtballon maakt noodlanding in drassige polder

In de afgelopen weken zorgden laagvarende luchtballonnen voor problemen in het natuurgebied en paniek bij dieren. 'Er is onder meer een kalf verdronken en schade aangericht aan de natuurgebieden', zegt directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap.De regels voor ballonvaarders stonden volgens Glastra tot nu toe 'heel vaag' beschreven. Dat wordt concreter. Er stond dat je er niet mag varen als het een verstoring veroorzaakt. Nu wordt beschreven in welke perioden het gebied gesloten is en op welke hoogte er gevaren mag worden. 'Je moet het heel duidelijk stellen en niet overlaten aan de inschatting van de ballonvaarder.'Ballonvaarders hebben bovendien onderling afgesproken dat ze voorlopig niet lager dan 1000 voet, ongeveer 300 meter, boven het gebied varen. 'We gaan ervan uit dat de incidenten nu verleden tijd zijn', zegt Glastra.Volgens Glastra speelt de problematiek op meer plaatsen in onze provincie, maar steekt het Zuidlaardermeergebied er bovenuit. 'De zeearend en de witwangstern broeden er, die vind je nergens anders in de provincie. Het zijn heel kwetsbare gebieden.'