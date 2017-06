Keuze uit twee ontwerpen voor nieuw stadhuis

De gemeenteraad van Groningen kan kiezen uit twee ontwerpen voor het nieuwe stadhuis. In het ene ontwerp blijft de raadszaal op de begane grond. In het andere plan verhuist de raadszaal naar de derde verdieping.

Het stadhuis moet worden aangepakt. Er is onderhoud nodig en het gebouw moet duurzamer worden. Ook is de gemeenteraad uitgebreid, waardoor die meer ruimte nodig heeft. Het nieuwe gebouw moet 'trots, stijlvol en sober tegelijk' zijn.De gemeenteraad heeft een voorkeur voor een raadszaal op de begane grond, maar die moet daar dan wel optimaal kunnen functioneren. De ontwerpers hebben daarom een extra voorstel gemaakt, waarin de zaal op de derde verdieping is geplaatst. Beide opties hebben hun voor- en nadelen.Als de raad kiest voor het behoud van de zaal op de huidige plek, dan worden de kosten van de totale verbouwing geschat op 14,1 miljoen euro. Als de raadszaal moet verhuizen, worden de kosten beraamd op 15,5 miljoen euro.