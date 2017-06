Werkstraf voor bekrassen van auto's in Hoogezand

(Foto: Anne-Wil Meulman/RTV Noord)

Voor het bekrassen van tien auto's aan de Noorderkroon in Hoogezand moet een 40-jarige man uit die plaats 120 uur werken. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.

Een buurtbewoner hoorde in de nacht van 7 op 8 juli vorig jaar een krassend geluid. Toen ze ging kijken, zag ze dat haar buurman met een schroevendraaier auto's vernielde. Ze riep haar man en ook hij herkende de buurman.



Kapot fietsslot

De man uit Hoogezand had inderdaad een schroevendraaier in zijn zak, maar vertelde dat hij die altijd bij zich heeft om zijn kapotte fietsslot open te maken. Om dit te bewijzen nam hij zijn fietsslot mee naar de rechtbank.



Hogere straf

De officier van justitie eiste zestig uur werkstraf. De rechter vond dit veel te laag. Ook omdat de man zich niet verantwoordelijk voelt en te weinig doet om uit de problemen te blijven. Daarom verdubbelde de rechter de werkstraf.



De Hoogezandster moet ook de schade aan de auto's betalen.

Door: RTV Noord